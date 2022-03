"Złożyć broń mogą tylko Rosjanie" – powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na fake newsa, jakoby ogłosił on kapitulację kraju. Szef państwa podkreślił, że była to "dziecinna prowokacja", do której doszło po ataku hakerskim na telewizję Ukraina 24.

My jesteśmy w domu. Bronimy swoich dzieci, swoich rodzin. Żadnej broni nie zamierzamy składać aż do naszego zwycięstwa – oświadczył Zełenski w krótkim nagraniu opublikowanym w środę na Telegramie. Reklama Fałszywe "ogłoszenie kapitulacji" Ławrow zmienił ton. "Tu wcale nie chodzi o Ukrainę" Zobacz również Jak pisze portal Hromadske, w telewizji Ukraina-24 wyemitowano na pasku informację o tym, jakoby Zełenski ogłosił kapitulację i apeluje do ukraińskich żołnierzy, by złożyli broń. Telewizja potwierdziła, że doszło do ataku hakerskiego. Reklama Wcześniej ukraińskie służby specjalne ostrzegały, że strona rosyjska może sięgać po podobne prowokacje. Piotr Kozłowski