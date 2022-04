Bezpieczeństwo nie jest stanem, jest procesem. Zawsze można paść ofiarą ataku, jeżeli przeciwnik jest zmotywowany, ma odpowiednie środki i rozwiązania. Dlatego cyberobrońcy podnoszą koszty ataku tak, by stał się on nieopłacalny. Nawet jeśli przełamanie jakichś zabezpieczeń jest teoretycznie możliwe, to żeby to zrobić, należałoby zaangażować tak ogromne środki, że po prostu przeciwnikom się to nie opłaca. To jest nasze główne zadanie.