Pożary lasów na przestrzeni lat stają się coraz poważniejszym problemem, który dotyka wielu krajów, zwłaszcza takich jak Grecja. Wspólny projekt Huawei i Nova-Wind oraz PROBOTEK, którego pilotaż obejmie las Syngrou, ma ogromne znaczenie dla ochrony greckiej przyrody i dziedzictwa narodowego.

Reklama

Czujniki dymu i ognia, które zostały zainstalowane w strategicznych punktach lasu, zostały połączone z inteligentną platformą zarządzania oraz z dronem. Bezzałogwiec będzie wykonywać rutynowe loty obserwacyjne, jak również loty awaryjne w przypadku wskazań czujników, by potwierdzić odczyty. Do wykrywania dymu lub ognia wykorzystywane będą również specjalne algorytmy, które analizują obraz i wysyłają dane do centrum kontroli, wskazując potencjalne ogniska pożaru. System ma ułatwiać szybką reakcję odpowiednich służb pożarniczych i usprawniać akcje gaśnicze.

Nowatorskie rozwiązanie do walki z ogniem

W inauguracji pilotażu nowego systemu udział wzięli przedstawiciele greckich władz m.in. minister rozwoju obszarów wiejskich i żywności oraz wiceminister badań i technologii. Ze strony twórców rozwiązania obecni byli Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, Nikolaos Lazaris, dyrektor zarządzający Huawei w Grecji, Panagiotis Georgiopoulos, prezes Nova-Wind oraz Georgios Delaportas, prezes PROBOTEK.

Reklama

Jest to ważny projekt dla naszego kraju, który już na poziomie pilotażowym daje nam innowacyjne możliwości ochrony środowiska, a w szczególności ochrony naszego dziedzictwa narodowego. W tych działaniach znaczącą rolę odgrywają najnowocześniejsze technologie, ponieważ ich wkład, nie tylko w ochronę lasów, ale ogólnie w walkę z kryzysem klimatycznym, może być znaczący. Chciałbym podziękować Huawei i Nova-Wind, ponieważ dzięki tej współpracy przecierają szlaki w zakresie inteligentnych rozwiązań do prewencyjnej detekcji pożarów i ochrony środowiska naturalnego - powiedział w swoim przemówieniu powitalnym Georgios Georgantas, minister rozwoju obszarów wiejskich i żywności Grecji.

Współpraca biznesowa firm z sektora technologicznego ze startupami jest dobrym przykładem na to, jak możemy efektywnie wykorzystać różne talenty, pomysły i zasoby ludzkie, które posiadamy, aby sprostać wyzwaniom naszych czasów, takim jak kryzys klimatyczny. Serdecznie gratuluję twórcom i uczestnikom tej inicjatywy, którzy dają nam pewność, że grecki ekosystem innowacji ma teraz potencjał i narzędzia do osiągnięcia wspaniałych wyników - wtórował mu Christos Dimas, grecki wiceminister badań i technologii.

Reklama

Współpraca dla dobra planety

Poprzez program Elevate Greece, który jest inicjatywą greckiego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, mającą na celu identyfikację innowacyjnych startupów i wspieranie ich rozwoju, Huawei połączył siły z PROBOTEK i przejął finansowanie całego projektu pilotażowego. Telekomunikacyjna spółka Nova-Wind jest dostawcą usług komunikacyjnych i oferuje łączność w ramach całego systemu detekcji. Startup PROBOTEK oferuje z kolei inteligentny system wczesnego wykrywania, bazujący na sztucznej inteligencji oraz flocie dronów.

Najnowocześniejsze technologie mogą pomóc lepiej chronić obywateli i środowisko. Ponieważ oficjalne wspieramy inicjatywę Elevate Greece Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, dumnie wspieramy również PROBOTEK, finansując ten pilotażowy program wykrywania pożarów. Z niecierpliwością czekamy na przyszłe partnerstwo ze startupami w kluczowych sektorach technologicznych dla dobra społeczeństwa i przyrody Grecji - podkreślił Nikos Lazaris, dyrektor zarządzający Huawei w Grecji.

Zmiany klimatyczne są rzeczywistością i ochrona przed ich skutkami jest kwestią o znaczeniu narodowym. Nova-Wind walnie przyczynia się więc do zwalczania kryzysu klimatycznego dzięki kompleksowym działaniom, których częścią jest system wykrywania pożarów. Inicjatywa, którą uruchomiliśmy w lesie Syngrou, jest dowodem na to, że dzięki sieci 5G i inteligentnym usługom można zapobiegać ekstremalnym wydarzeniom, które mają wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Organizacje publiczne i prywatne połączyły siły w tym projekcie, pokazując, że konieczna jest współpraca w celu ochrony naszego kraju - podsumował Panagiotis Georgiopoulos, CEO Nova-Wind.