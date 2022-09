To podejście zmieniło się wraz z rozwojem. – Nie da rady zwalczyć wszystkich zagrożeń, więc jedynym sposobem redukcji ryzyka jest zbudowanie takiego środowiska, w którym ten przykładowy pożar nie rozprzestrzeni się z piwnicy na strych – wskazuje Skomra. Chodzi o to, żeby pomimo niebezpiecznych zdarzeń, których nie sposób uniknąć, nie doszło do katastrofy. – To nowe podejście zapoczątkowali informatycy. Powiedzieli: nie będziemy walczyć ze wszystkimi hakerami, ale zbudujemy odporność systemu – stwierdza ekspert RCB. – Nie mamy wpływu na to, w co uderzy Putin, ale możemy stworzyć takie środowisko, w którym to uderzenie nie wywoła zamierzonych skutków – porównuje.