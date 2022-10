"Nie wiem, czy to wynika z naszej wczorajszej uchwały o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny, czy to tylko koincydencja, ale od ok. 40 minut trwa silny atak hakerski na nasze serwery; informatycy intensywnie nad tym pracują" - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Strona Senatu już została przywrócona. Natomiast sprawozdania są drukowane, żeby senatorom je dostarczyć, a internetem z zapasowego połączenia, żeby wysłać do senatorów zdalnych. Także pokazują mi, że jeszcze 10 minut to potrwa, ale sytuacja już - że tak powiem - zmierza ku dobremu - podkreślił marszałek Senatu. Reklama Władze Federacji Rosyjskiej uznane za reżim terrorystyczny. Senat przyjął uchwałę Zobacz również Senat w środę przyjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Uchwała wzywa także społeczność międzynarodową do udzielenia wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu prowadzącemu dochodzenia wobec osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Ukrainie Edyta Roś Bartosz Lewicki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję