Allegro.eu poinformowało w czwartek w komunikacie giełdowym, że Rada Dyrektorów spółki 29 grudnia 2022 r. dowiedziała się o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającej na Allegro sp. z o.o. karę w wysokości 1 221 747 zł za stosowanie niedozwolonych klauzul w Regulaminie Allegro oraz 2 748 930 zł za stosowanie tych klauzul w Regulaminie Smart!

Wyjaśniono, że łączna kara wynosi 3 970 677 zł, oraz że chodzi o "naruszenie ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (...) przez stosowanie przez Allegro sp. z o.o. w regulaminie świadczenia usług regulujących zasady funkcjonowania platformy handlowej Allegro.pl oraz w regulaminie programu Smart! klauzul modyfikacyjnych pozwalających na jednostronną zmianę danego regulaminu przez Allegro sp. z o.o."

Zgodnie z decyzją UOKiK, opisaną w komunikacie spółki, działanie Allegro sp. z o.o. polegało na wykorzystywaniu silniejszej pozycji względem konsumentów poprzez stosowanie we wzorcach umowy niedozwolonych postanowień umownych, co w konsekwencji wprowadzało dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumentów. Dodano, że ta decyzja UOKiK kończy postępowanie w tej sprawie, które zostało wszczęte przez UOKiK w stosunku do Allegro sp. z.o.o. we wrześniu 2020 r.

Allegro zapowiada odwołanie się od kary

W komunikacie poinformowano również, że spółka przeanalizuje uzasadnienie decyzji UOKiK i podejmie kroki zmierzające do jej uchylenia. Wskazano, że decyzja urzędu nie jest ostateczna, a kara nią wymierzona nie jest wymagalna. "Allegro PL ma możliwość odwołania się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia doręczenia. Decyzja stanie się ostateczna dopiero w przypadku braku wniesienia ww. odwołania albo po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego" - stwierdziła spółka.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną z siedzibą w Luksemburgu. Allegro sp.z o.o. informuje, że jest najpopularniejszą platformą zakupową w Polsce i jedną z największych firm e-commerce w Europie. Według danych firmy klienci mogą na jej platformie dokonywać zakupów wybierając spośród oferty ponad 135 tysięcy firm handlowych. Firma podkreśla, że w każdym miesiącu Allegro jest odwiedzane przez 22 milionów klientów - według niej to 80 proc. wszystkich użytkowników internetu w Polsce.

autor: Anna Bytniewska