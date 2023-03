Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan wezwał we wtorek Kongres do jak najszybszego przyjęcia ustawy, która pozwoli administracji zakazać działalności portalu TikTok i innych aplikacji oraz firm technologicznych związanych m.in. z Chinami i Rosją. We wtorek projekt takiej ustawy zgłosili senatorowie obydwu partii.

Wcześniej Kongres zabronił posiadania aplikacji na telefonach pracowników federalnych ze względu na podejrzenia, że dane użytkowników są udostępniane władzom w Pekinie. Poprzedni prezydent Donald Trump starał się zamknąć TikToka za pomocą rozporządzenia, lecz sądy zdecydowały, że nie ma do tego uprawnień.

Ograniczenia w korzystaniu z TikToka w Polsce?

Fogiel w środę w Studiu PAP pytany, czy możliwe jest wprowadzenie w Polsce ograniczeń w korzystaniu z TikToka zaznaczył, że "Polska nie prowadzi żadnych takich prac". Dodał, że jeżeli miałyby nas dotknąć jakieś obostrzenia w tym zakresie, to "raczej byłoby to na poziomie unijnym".

Polityk powiedział, że zastrzeżenia, które pojawiają się odnośnie tej aplikacji dotyczą możliwości pozyskiwania przez chiński rząd danych i informacji o użytkownikach danego telefonu. Stany Zjednoczone postrzegają dzisiaj Chiny co najmniej jako adwersarza, podobnie jak niektóre inne kraje, w związku z tym podchodzą do tego z dużo większa nieufnością - zauważył poseł.

Fogiel przypomniał, że do tej pory Indie całkowicie zablokowały możliwość korzystania z tej aplikacji. Jak dodał, ewentualne zablokowanie TikToka w USA byłoby "bardzo interesujące z punktu widzenia prawa, również prawa międzynarodowego". Według niego z pewnością uruchomiłoby to wiele procesów w oparciu o pierwszą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która gwarantuje wolność słowa.

Polska czeka na odpowiedzi z KE

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Radiu Wnet, że Polska poprosiła Komisję Europejską o "informację o aspektach technicznych", które uzasadniały decyzję o wprowadzeniu zakazu korzystania przez pracowników z TikToka. Czekamy na odpowiedź ze strony KE - odparł Müller.

Wcześniej Komisja Europejska poinformowała, że od połowy marca zakaże używanie chińskiej aplikacji na telefonach służbowych swoich pracowników z uwagi na cyberbezpieczeństwo.

Autor: Adrian Kowarzyk