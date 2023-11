Zmiany w WhatsApp. Co tym razem?

Mowa o nowej funkcji, która dotyczy prywatności. Już wkrótce użytkownicy WhatsApp, którzy korzystają z systemu Android, będą mogli stworzyć alternatywny profil. Ma to na celu zwiększenie ochrony swoich danych. Dotychczas można było bowiem jedynie ograniczać wyświetlanie naszych danych.

WhatsApp. Alternatywny profil. Szczegóły

Reklama

Nowa funkcja jest na razie w fazie testów i dotyczy wersji Androida 2.23.24.4. Konfiguracja nowej opcji, jaką jest alternatywny profil, ma być dla zwykłych użytkowników prosta. Takie przynajmniej jest założenie. Oryginalny profil będzie wyświetlał się jedynie naszym kontaktom bądź liście konkretnie wybranych przez nas osób.

Reklama

Z kolei pozostali użytkownicy będą mieli dostęp tylko do profilu alternatywnego. Plany twórców komunikatora są też takie, by w przyszłości dodać do WhatsApp nazwę użytkownika, służącą jako identyfikator. Na ten moment identyfikatorem jest po prostu numer telefonu.

Od kiedy funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników?

Nowa funkcja jest obecnie dostępna jedynie w wersji beta komunikatora WhatsApp. Oznacza to, że może zająć przynajmniej kilka tygodni, zanim trafi do użytku do oficjalnej wersji aplikacji.