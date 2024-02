Szef Mety Mark Zuckenberg, jak też prezesi TikToka, Snapa, X i Discorda byli grillowani przez amerykańskich senatorów ws. tego, jak chronią dzieci korzystające z ich produktów. Szef TikToka przyznał, że jako ojciec trójki dzieci rozumie, jak straszne są omawiane problemy i że to "horror dla każdego rodzica". Dodał jednak, że jego dzieci nie korzystają z TikToka, bo w Singapurze jest zakaz korzystania ze społecznościówek dla dzieci poniżej 13. roku życia.

Zuckerberg przepraszał rodziców

Z kolei Mark Zuckerberg poproszony przez senatorów o przeproszenie rodzin poszkodowanych obrócił się do widzów i stwierdził że to, przez co przeszli, jest przerażające. Nikt nie powinien spotkać się z tym, co spotkało waszych bliskich - dodał.

Ekspert nie ukrywał rozczarowania

Ekspert Mark Navarra powiedział jednak BBC, że to przesłuchanie niczego nowego nie wniesie. Pozwoliło tylko senatorom udawać twardych wobec prezesów w oczach swoich wyborców. A jednocześnie stworzyło też okazję dla Zuckerbegra do świetnych zdjęć i pozytywnych artykułów w prasie. Nie zostaną jednak wprowadzone żadne przepisy, które uregulują działania portali społecznościowych wobec dzieci.