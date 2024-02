Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej nt. programu "Laptop dla ucznia" wytłumaczył swoją decyzję.

Gawkowski: Doszło do naruszenia

Spotykamy się w trudnej chwili. Działania podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości były wielkim skandalem - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych. Mogło dojść do sytuacji korupcyjnych. W związku z tym w trybie niejawnym zostanie złożone doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji przetargu – powiedział wiceminister.

"Chcemy nowych formatów"

Wszystko będziemy w tej sprawie ujawniali. Koniec z kłamstwami, opowieściami o tym, że program był dobrze przygotowany, pieniądze były zabezpieczone. Ale pomimo, że były błędy, że program nie może być kontynuowany w obecnej formule, chcemy nowych formatów. Formuła kompleksowego programu "Cyfrowy uczeń" sprowadza nas dziś do państwa. Program był omówiony z ministrem finansów, który też uważa, że powinno się kontynuować podobne programy, ale zgodnie z prawem i mądrze - poinformował Gawkowski.