Rozszerzenie przeglądarki Opera GX o nazwie HeartBlocker zostało tak zaprojektowane, aby korzystanie z Internetu było wolne od tekstów i grafik z cukierkowym miłosnym motywem.

Walentynki, pocałunek - słowa zakazane

Funkcja zastępowania tekstu skanuje treści w poszukiwaniu słów związanych z miłością i zastępuje je bardziej neutralną terminologią. Na przykład słowo "walentynki” zastąpione zostanie frazą "nazwane święto”, "pocałunek" stanie się "fizycznym gestem", a "para" będzie określona jako "parowanie".

Funkcja usuwania obrazów działa na podobnej zasadzie co zastępowanie zbyt różowych obrazów, które prawdopodobnie są reklamami związanymi z Walentynkami. Opcja ta zmienia dowolną część strony internetowej, która jest różowa, w inny kolor lub znacznie ją przyciemnia.

Reklama

Rozszerzenie HeartBlocker ma dwa główne tryby działania. Pierwszy, czyli "Normalny", jest dla tych, których Walentynki jedynie irytują. W tym przypadku tekst i obrazy są zastępowane neutralnymi treściami. Dla naprawdę załamanych przeznaczony jest "Tryb Emo", który zastępuje wrażliwe słowa i frazy dosłownie dobitnymi alternatywami – np. "walentynki" stają się "najmroczniejszym dniem". Co ważne zmianom ulegają także różowe kolory serduszek, które stają się… czarne.

Jak włączyć rozszerzenie?

Żeby włączyć HeartBlocker, wystarczy odwiedzić specjalną stronę i dodać rozszerzenie. Dostępność jest limitowana czasowo. Antywalentynkowa akcja rozpocznie się 13 lutego o godzinie 18:00, i potrwa do 15 lutego do godziny 19:00. Będzie dostępna tylko w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim. Najnowsza wersja Opery GX jest do pobrania już dziś: www.opera.com/gx