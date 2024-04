Izrael użył wszystkich swoich środków obronnych, by powstrzymać nawałę ponad 500 dronów i rakiet balistycznych, wystrzelonych przez Iran. Wśród nich były - jak pisze "Times of India" - pociski serii Arrow, opracowane wspólnie z USA.

Nie było to pierwsze użycie systemu Arrow-3, bo Izrael użył już go podczas ataków rebeliantów Huti. To jednak, jak tłumaczą eksperci, pierwsze nagrane użycie tych antyrakiet do zniszczenia pocisków jeszcze poza atmosferą.

Jak działa system Arrow?

Jak działają pociski, niszczące wrogie rakiety w egzosferze, czyli strefie łączącej atmosferę z próżnią i która jest uznawana przez niektórych naukowców za część kosmosu? Arrow-3 mogą zostać wystrzelone zaraz po wykryciu startu wrogich rakiet. Salwa zwykle składa się z pięciu rakiet, które wlatują w egzosferę zanim jeszcze wrogie pociski tam dotrą i zanim komputery obliczą, gdzie ma nastąpić wrogie uderzenie.

Komputery Arrow-3, sterując wektorowymi dyszami silnika są bowiem w stanie ustawić rakiety na odpowiedni kurs już poza atmosferą. Potem dochodzi do zderzenia rakiety z antyrakietą, a energia, powstała przy samym zderzeniu wystarczy do zniszczenia wrogiego pocisku bez użycia głowic bojowych.