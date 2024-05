USA razem z rządem Ukrainy i firmą SpaceX powstrzymały nielegalne użycie terminali Starlink - ogłosił John Plumb z Departamentu Obrony USA - pisze "Bloomberg". Na ten moment udało nam się powstrzymać Rosjan, choć jestem przekonany, że Moskwa będzie próbowała obejść nasze blokady. Jeśli jej się to uda, to znów wkroczymy do akcji - dodał.

Reklama

Plumb nie chciał zdradzić, jakich metod użyto, by powstrzymać użycie terminali internetu satelitarnego, by nie ułatwić Moskwie złamania zabezpieczeń. Podobnie milczą władze Ukrainy oraz firma SpaceX Elona Muska.

Jak terminale Starlink wpadły w ręce Rosjan?

Same Starlinki okazały się bardzo pomocne ukraińskim wojskom w utrzymywaniu łączności. Terminale wpadły jednak w ręce Rosjan zarówno w wyniku walk, jak i przez działalność rosyjskich służb. Kupowano je bowiem w krajach, w których legalnie można ich używać na fałszywe dokumenty, a potem przewożono na tereny Ukrainy, na których trwają walki.