Nowa funkcja w aplikacji WhatsApp

Komunikatory takie jak WhatsApp stały się powszechnym narzędziem w codziennym życiu. A to niestety przyciągaoszustów. Jednym z częstych scenariuszy jest podszywanie się pod kupujących na platformach takich jak OLX, Allegro czy Vinted. Przestępcy kontaktują się ze sprzedającymi, udając zainteresowanie zakupem. A następnie próbują nakłonić ich do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony, której celem jest wyłudzenie danych. Zaś wszystko zaczyna się od wiadomości wysłanej z nieznanego numeru na WhatsApp.

Jak podaje portal DobrePorgramy.pl, niestety oszustwa nie ograniczają się tylko do fałszywych zakupów. Coraz częściej przestępcy rozsyłają również podrobione oferty pracy, które mają zachęcić do odwiedzenia fałszywej strony internetowej.

Poza atakami phishingowymi, użytkownicy WhatsAppa muszą również uważać na inny rodzaj oszustwa – przejęcie konta przez manipulację przekierowaniem połączeń. Oszuści nakłaniają użytkowników do wpisania specjalnego kodu MMI, który przekierowuje wszystkie połączenia na numer przestępcy. To pozwala im przejąć kontrolę nad kontem WhatsAppa, ponieważ kod uwierzytelniający wysyłany przez aplikację trafia wówczas bezpośrednio do oszusta.

W odpowiedzi na te problemy WhatsApp planuje wprowadzić nową funkcję, która może okazać się kluczowa dla bezpieczeństwa użytkowników. Będzie to możliwość automatycznego blokowanie wiadomości od nieznanych nadawców. To ważny krok w walce z atakami phishingowymi, do których coraz częściej wykorzystywane są popularne aplikacje do komunikacji.

Dlatego też planowana nowa funkcja WhatsApp jest tak ważna. Bowiem w takich sytuacjach funkcja automatycznego odrzucania wiadomości od nieznanych nadawców, których długość przekracza pewien limit, może skutecznie zminimalizować ryzyko wystąpienia prób oszustwa.

Owa funkcja WhatsApp: kiedy dostępna

Jak podaje portal WABetaInfo.com, nowa funkcja jest obecnie opracowywana. Obecnie nie jest jeszcze gotowa dla beta testerów. WhatsApp wprowadza nową aktualizację w ramach Google Play Beta Program. W nowej wersji WhatsApp Beta na Androida (2.24.17.24) ma pojawić się właśnie opcja blokowania wiadomości od nieznanych numerów.

Funkcja jeszcze nie jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników. Przewiduje się jednak, że wkrótce pojawi się w stabilnej wersji aplikacji, co pozwoli użytkownikom jeszcze lepiej chronić swoje dane.

Obecnie WhatsApp bada implementację nowej funkcji służącej ochrony prywatności w celu blokowania wiadomości z nieznanych kont. Ma ona zostać wydana w najbliższej aktualizacji. Gdy ta opcja będzie włączona wówczas WhatsAppautomatycznie zablokuje wiadomości z nieznanych numerów, jeśli tylko przekroczą one określony wolumen.