Zalanie telefonu to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, z jakimi możemy się spotkać w codziennym życiu. Wystarczy chwila nieuwagi, a telefon ląduje w kałuży, kubku z kawą czy w umywalce. Nie zawsze oznacza to katastrofę, utratę urządzenia i danych. Istnieje kilka sposobów, by "uratować" zalany telefon. Czy metoda z popularnym filmikiem na zalany telefon jest skuteczna?