Na stronie Powodz2024.gov.pl zamieszczono szereg informacji, które są zweryfikowane.

Nowa strona internetowa dla powodzian

Znajdziemy tam ważne numery kontaktowe, w tym numery bezpłatnych infolinii oraz alarmowe, które mogą być kluczowe w sytuacjach kryzysowych. Strona dostarcza bieżących informacji związanych z sytuacją hydrologiczną oraz meteorologiczną, co jest istotne dla osób żyjących w rejonach zagrożonych powodzią.

Dla tych, którzy planują włączyć się w akcje zbiórek publicznych lub już angażują się w pomoc, strona zawiera niezbędne informacje na temat organizacji i działań, które można wspierać.

Powódź w Polsce

Sytuacja powodziowa w Polsce pozostaje napięta. W ostatnich dniach intensywne opady deszczu spowodowały wzrost poziomu wód w wielu rzekach, co doprowadziło do lokalnych powodzi w niektórych regionach. Najbardziej dotknięte obszary obejmują województwa, w których rzeki przekroczyły stan alarmowy, co zmusiło władze do ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Fala kulminacyjna na Odrze obecnie przemieszcza się przez Brzeg Dolny, gdzie czoło wezbrania dotarło około godziny 5 rano w piątek. Prognozy wskazują, że kulminacja potrwa przez cały dzień, a maksymalny poziom wody może osiągnąć 945 cm. Na stacji hydrologicznej w Brzegu Dolnym poziom wody wynosi 944 centymetry (stan na godz. 8:10) i wciąż rośnie, przekraczając stan alarmowy o ponad trzy metry.