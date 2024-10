Zarzuty wobec Dell

Postępowanie prowadzone przez UOKiK dotyczyło podejrzenia zawarcia przez Dell porozumienia z dystrybutorami oraz autoryzowanymi sprzedawcami, które mogło ograniczać konkurencję. Praktyki te miały miejsce w kontekście sprzedaży produktów informatycznych do przedsiębiorstw i instytucji, w tym w ramach zamówień publicznych. Ujawniono, że system sprzedaży oparty na rejestracji transakcji przez autoryzowanych sprzedawców mógł prowadzić do sytuacji, w której Dell uniemożliwiał innym partnerom handlowym składanie konkurencyjnych ofert, nawet na prośbę klientów - czytamy w komunikacie.

Konsekwencje dla konkurencji

Takie działania mogły skutkować ograniczeniem możliwości wyboru dla przedsiębiorstw i instytucji, które chciałyby nabyć produkty Dell w lepszych warunkach cenowych. W wyniku decyzji UOKiK, Dell został zobowiązany do zmiany swojego modelu sprzedaży, co pozwoli na bardziej przejrzysty proces zakupu.

Prezes UOKiK zaznaczył, że mimo zrozumienia specyfiki dystrybucji Dell, zasady sprzedaży muszą respektować reguły konkurencji. Dzięki wprowadzonym zmianom, klienci będą mogli porównywać oferty różnych sprzedawców i wybierać najkorzystniejsze propozycje.

Kara za wprowadzenie w błąd

Wraz z decyzją o zmianie praktyk sprzedaży, Prezes UOKiK nałożył na Dell karę w wysokości 6 mln zł za wprowadzenie w błąd w trakcie postępowania. Firma trzykrotnie przedstawiła nieprawdziwe informacje dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się o oferty dla tego samego klienta. Takie działania stanowią poważne utrudnienie w realizacji zadań związanych z ochroną konkurencji i mogą prowadzić do opóźnień w wykrywaniu naruszeń. Decyzje wydane przez UOKiK nie są jeszcze prawomocne, a Dell ma prawo do odwołania się do sądu. Firma ma sześć miesięcy na wdrożenie nowych zasad sprzedaży, co wymaga dostosowania globalnych systemów informatycznych.

Oświadczenie firmy

"Firma Dell, w drodze porozumienia z Prezesem UOKiK, zobowiązała się do nieznacznej modyfikacji swojego systemu rejestrowania przez Partnerów prospektów handlowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasz model dystrybucji jest zgodny ze wszystkimi polskimi i europejskimi wymogami prawnymi. Etyka i zgodność z prawem leżą u podstaw całej naszej strategii, która opiera się na podejściu zorientowanym na klienta. Firma Dell w pełni współpracowała z Prezesem UOKiK od kwietnia 2019 r. i dołożyła wszelkich starań, aby znaleźć i udostępnić organowi całą powiązaną ze sprawą dokumentację oraz udzielić wszelkich żądanych wyjaśnień. Zweryfikowaliśmy dziesiątki tysięcy dokumentów, bardzo wiele z nich przekazaliśmy Prezesowi UOKiK. Proaktywnie oferowaliśmy również dalszą pomoc i dodatkowe informacje. Mimo tego, Prezes UOKiK zdecydował o nałożeniu na firmę kary pieniężnej. Analizujemy uzasadnienie tej decyzji Prezesa UOKiK" - przekazała w komunikacie Biuro Prasowe Dell Technologies Polska.