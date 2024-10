Dzięki niej pasażerowie mogą sprawdzić kluczowe informacje dotyczące pojazdu, którym zamierzają podróżować.

Czym jest "Bezpieczny autobus"?

Jest to usługa, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów. Umożliwia ona dostęp do istotnych informacji o autobusie, takich jak wyniki ostatnich badań technicznych. Dzięki temu można sprawdzić, czy pojazd przeszedł wszelkie niezbędne kontrole techniczne i jest w dobrym stanie technicznym.

Ważność polisy OC: Usługa pozwala na zweryfikowanie, do kiedy obowiązuje ubezpieczenie.

Korzystając z tej funkcji, można za darmo sprawdzić, czy wybrany autobus spełnia wszystkie wymogi prawne oraz techniczne, co daje poczucie większego komfortu i pewności podczas podróży.

Jak skorzystać z usługi „Bezpieczny autobus”?

Najpierw zaloguj się do aplikacji mObywatel. Wybierz zakładkę "Usługi": Tam znajdziesz dostępne opcje związane z różnymi usługami publicznymi. Wybierz „Bezpieczny autobus”: Z dostępnych usług wybierz tę, która Cię interesuje. Wprowadź numer rejestracyjny autobusu lub autokaru. Następnie podaj numer, aby uzyskać szczegółowe informacje o pojeździe. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego, aplikacja wyświetli dane dotyczące sprawdzanego autobusu.