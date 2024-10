Dotychczas różnorodność ładowarek stanowiła duże wyzwanie dla użytkowników urządzeń elektronicznych. Mimo redukcji liczby standardów ładowania z 30 do 3, wciąż pojawiały się trudności z dopasowaniem odpowiedniej ładowarki. Skutkiem tego były tony zbędnych kabli, które przekształcały się w elektrośmieci. Szacuje się, że co roku w Europie powstaje nawet 11 000 ton takich odpadów. W odpowiedzi na ten problem Unia Europejska opracowała dyrektywę, której celem było wprowadzenie jednego standardu ładowania – teraz przepisy te wchodzą w życie również w Polsce.

Co konkretnie się zmieni?

Od grudnia 2024 roku wszystkie nowe urządzenia, takie jak smartfony, tablety, głośniki i inne akcesoria elektroniczne, będą musiały być wyposażone w port ładowania USB typu C. To oznacza, że wystarczy jedna ładowarka do wszystkich tych urządzeń. Ponadto, nowe regulacje zobowiązują producentów do sprzedaży sprzętu bez ładowarek, co da konsumentom możliwość wykorzystania ładowarek, które już posiadają. Dzięki temu ograniczona zostanie liczba niepotrzebnych kabli.

Ważne terminy dla producentów

Polscy producenci elektroniki muszą dostosować się do nowych wymogów do końca 2024 roku, a w przypadku laptopów – do kwietnia 2026 roku.