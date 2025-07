Płacisz kartą i używasz PIN-u? Uważaj. Okazuje się, że wiele popularnych kombinacji to dla hakerów otwarta księga. Eksperci biją na alarm: prosty kod PIN to prosta droga do utraty pieniędzy. Jakie numery są najbardziej ryzykowne i co zrobić, aby naprawdę zabezpieczyć swoje finanse i urządzenia?