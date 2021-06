Oddział intensywnej komputeryzacji. Tak SI pomoże lekarzom

Ale wdrażanie maszyn ze sztuczną inteligencją do medycyny oraz ich późniejsze doskonalenie będą długotrwałe - bo paliwem dla tego procesu będą nie tylko pieniądze, lecz także dane o pacjentach. Im będzie ich więcej oraz im bardziej będą szczegółowe, tym skuteczniej algorytmy będą działały. Dane medyczne to jednak informacje wrażliwe, które są chronione. To zaś utrudnia ich użycie do analizy z wykorzystaniem algorytmów komputerowych.