5G to jest ewolucja w stosunku do 4G. Ta ewolucja technologiczna umożliwi kilka rzeczy: po pierwsze umożliwi znacznie szybszy przepływ informacji, po drugie 5G da możliwość połączenia bardzo wielu urządzeń. Mówi się o kilku milionach urządzeń na kilometr kwadratowy. To jest niewyobrażalne dzisiaj, ale za 15 lat będziemy się z tego śmiali i mówili: przecież to było oczywiste - wyjaśniał dyrektor Huawei Polska.

I wreszcie po trzecie, 5G ma bardzo małe opóźnienie. Można je porównać do tego, jak informacja z oka płynie do mózgu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeśli mówimy o kolejnej rewolucji technologicznej i tzw. przemyśle 4.0, o samochodach autonomicznych, czy rozmawiających ze sobą urządzeniach, to jak one będą w ruchu, to muszą się ze sobą bardzo szybko komunikować. I to jest kwintesencja 5G - wyjaśniał Hordyński.

