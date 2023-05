Spoczywa na nas obowiązek, żeby rozwój sztucznej inteligencji. był odpowiedzialny dla dobra ludzkości - mówi na Impact 23 w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Magdalena Kotlarczyk, szefowa Google Polska. To jest ten moment, w którym musimy wykazać odpowiedzialność. Musimy rozmawiać i do stołu zaprosić zarówno zwolenników sztucznej inteligencji oraz ich krytyków - dodaje. Musimy wspólnie wypracować regulacje, które wykorzystają szanse, a jednocześnie będą dbały, by ten rozwój odbywał się w bezpieczny sposób - stwierdza.

