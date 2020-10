Google Play Pass to usługa, dzięki której będziemy mogli korzystać z wybranych gier i aplikacji, które mają być bez denerwujących reklam i zakupów w apce. Oczywiście nie jest za darmo, trzeba za to zapłacić 22,99 złotych miesięcznie (albo 139 złotych rocznie). Google obiecuje, że w tym abonamencie będą takie gry jak Terraria czy Knights of the Old Republic albo This War of Mine (czyli starsze już produkcje). Co miesiąc mają do abonamentu trafić kolejne gry i aplikacje.

Od roku podobna usługa funkcjonuje w ekosystemie Apple - Apple Arcade, która daje nam wybrane gry bez reklam. Apple od tej jesieni w cenie abonamentu Google ma nam jednak dać zestaw One, czyli Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple Music i dostęp do chmury iCloud, oferta wydaje się więc dużo korzystniejsza. Jeśli w przyszłości dostaniemy więc w abonamencie Google choćby YouTube Premium czy YouTube Music, to oferta na pewno będzie dużo korzystniejsza niż obecna oferta.