W obliczu coraz częstszych i inteligentniejszych ataków hakerskich nie ma sensu zaprzeczanie faktom – trzeba po prostu edukować ludzi i dostarczać im najlepsze narzędzia do walki z cyberprzestępcami. Tak, by zarówno bank, jak i jego klienci byli dobrze zabezpieczeni przed działaniami mającymi na celu kradzież tożsamości w sieci i uzyskanie dostępu do kont bankowych. Służy temu m.in. oprogramowanie Trusteer firmy IBM.



Na bezpieczeństwo w świecie cyfrowym składają się trzy najważniejsze ogniwa: technika, procedury i ludzie. Z badań wynika, że przyczyną jednej trzeciej wszystkich naruszeń są błędy ludzi. Pobieranie zawierających złośliwy kod załączników do poczty elektronicznej, odwiedzanie niebezpiecznych witryn internetowych czy ciągłe używanie tych samych, słabych haseł do logowania – to wciąż bardzo częste zdarzenia. Większość nie wynika ze złej woli – po prostu wiele osób nadal nie wie, jak działają przestępcy w sieci. Aby więc system obrony był skuteczny, trzeba działać na wszystkich trzech polach.



Przede wszystkim – edukować i przypominać. W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz ich rachunków bankowych Idea Bank przygotował zestaw sprawdzonych wskazówek. By korzystanie z bankowości elektronicznej było niezakłóconą niczym przyjemnością, należy:



• aktualizować system operacyjny i przeglądarki internetowe,



• używać dobrego oprogramowania antywirusowego oraz regularnie skanować nim komputer,



• korzystać wyłącznie z oprogramowania, pobieranego z oficjalnych sklepów (smartphony, tablety) lub stron jego twórców (komputery),



• używać mechanizmów antyspamowych w poczcie elektronicznej i nie otwierać podejrzanych załączników lub załączników od nieznanych nadawców,



• regularnie zmieniać hasła logowania do bankowości elektronicznej, używać długich haseł,



• nie ujawniać nikomu numerów kart kredytowych i płatniczych ani ich numerów PIN,



• czytać wysyłane przez bank ostrzeżenia przed nowymi rodzajami ataków hakerskich.



To najważniejsze kwestie, a wiele pożytecznych informacji można znaleźć na stronie www.ideabank.pl/bezpieczenstwo. Do banku – na adres e-mailowy: kontakt@ideabank.pl lub numer telefoniczny 22 1010 10 10 – można też zgłaszać wszystkie podejrzane zdarzenia związane z korzystaniem z usług internetowych.



Dodatkowy poziom ochrony



Uaktualniana wciąż wiedza i trzymanie się sprawdzonych zasad to podstawa bezpieczeństwa w sieci. Ale jeszcze pewniej każdy z nas będzie się czuł, wiedząc, że chroni go wielka, światowa, doświadczona w bojach z cyberprzestępcami firma. Dlatego Idea Bank umożliwia swoim klientom darmowe zainstalowanie opracowanego przez IBM oprogramowania Trusteer Rapport. To zaawansowane narzędzie, chroniące użytkowników przed oszustwami finansowymi i wyłudzaniem informacji. Jest dodatkowym poziomem ochrony, uzupełniającym działanie podstawowych programów antywirusowych.



IBM Trusteer Rapport usuwa złośliwe oprogramowanie, jeżeli komputer został już nim zarażony, i zapobiega kolejnym infekcjom podczas korzystania ze stron internetowych i aplikacji. Zatrzymuje też ataki phishingowe, dokonywane przez fałszywe strony udające np. strony banku, których celem jest kradzież danych osobowych oraz haseł i loginów. Program jest na bieżąco aktualizowany, aby identyfikować, wykrywać i usuwać najnowsze zagrożenia. Jest to możliwe dzięki dostępowi do globalnej bazy danych o cyberzagrożeniach, nad którą pracują liczni pracownicy w centrach badawczych IBM.



Zainstalowanie w komputerze klienta banku oprogramowania Trusteer Rapport umożliwia bezpieczne „bankowanie” dzięki utworzeniu odpornego na cyberataki kanału komunikacji pomiędzy użytkownikiem końcowym a serwisem banku. Dzięki wykorzystaniu czołowej w branży cyberzabezpieczeń technologii program wykrywa ataki typu man-in-browser („człowiek w przeglądarce”) i blokuje przekazywanie danych w serwisach wyłudzających dane. Program jest łatwy w instalacji i może działać równolegle z zabezpieczeniami i oprogramowaniem innych firm.



Bądź na bieżąco



Niezależnie od przedstawionych porad i zabezpieczeń eksperci Idea Banku radzą też, by z bankowości elektronicznej korzystać w miarę możliwości na urządzeniach nowej generacji, wyposażonych w najnowsze wersje przeglądarek internetowych. Szczególnie dotyczy to systemu transakcyjnego Idea Cloud, który umożliwia zdalną obsługę firmy na wielu różnych poziomach – od bankowości mobilnej, poprzez rozliczanie faktur, aż po szybkie płatności i kredyty online. Należy korzystać z przeglądarek w najnowszych wersjach.



Im skuteczniejsze są bowiem mechanizmy bezpieczeństwa, tym łatwiej prowadzić firmę i skupić się na tym, co dla przedsiębiorcy najważniejsze – własnym biznesie.



ANF

PARTNER