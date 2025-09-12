Ataki hakerskie, kradzież tożsamości, wycieki danych i ransomware to tylko niektóre z problemów, które dotykają globalne korporacje, małe przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. W obliczu tych wyzwań narzędzia takie jak Keeper Security oferują kompleksowe rozwiązania do zarządzania hasłami i ochrony danych, pomagając użytkownikom stawić czoła współczesnym zagrożeniom cyfrowym.

Keeper Security w liczbach

Keeper Security to globalny lider w dziedzinie zarządzania hasłami, cieszący się zaufaniem milionów użytkowników na całym świecie. Firma obsługuje ponad 150 krajów, zabezpiecza dane 4 milionów ludzi i wspiera 70 tysięcy firm. Keeper jest najwyżej ocenianą aplikacją do zarządzania hasłami w App Store, co potwierdza jej niezawodność i łatwość obsługi. Te liczby świadczą o skali i skuteczności rozwiązań Keeper w walce z cyberprzestępczością.

Reklama

Menadżer haseł – jakie są plusy

Menadżer haseł, taki jak Keeper Security, jest kluczowym narzędziem w ochronie przed cyberatakami. Generuje silne, unikalne hasła dla każdego konta, eliminując ryzyko używania słabych lub powtarzających się haseł. Keeper Security wykorzystuje szyfrowanie AES-256 i architekturę zero-knowledge, zapewniając, że tylko użytkownik ma dostęp do swoich danych. Dodatkowo funkcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), automatyczne wypełnianie formularzy (KeeperFill®) oraz monitorowanie ciemnej sieci (BreachWatch) minimalizują ryzyko naruszeń danych. Dzięki temu użytkownicy mogą bezpiecznie zarządzać swoimi danymi, chroniąc się przed phishingiem i innymi zagrożeniami.

Plany Osobiste i Rodzina – rozwiązania dla konsumentów

Plan Osobisty kosztuje 4,10 EUR/miesiąc lub 49,19 EUR/rok i zapewnia nieograniczone miejsce na hasła, synchronizację na wszystkich urządzeniach, generowanie silnych haseł oraz 2FA. To idealne rozwiązanie dla osób prywatnych, które chcą chronić swoje konta online w prosty i skuteczny sposób.

kosztuje 4,10 EUR/miesiąc lub 49,19 EUR/rok i zapewnia nieograniczone miejsce na hasła, synchronizację na wszystkich urządzeniach, generowanie silnych haseł oraz 2FA. To idealne rozwiązanie dla osób prywatnych, które chcą chronić swoje konta online w prosty i skuteczny sposób. Plan Rodzina kosztuje 8,71 EUR/miesiąc lub 104,54 EUR/rok i obejmuje do 5 użytkowników, 10 GB bezpiecznego miejsca w chmurze oraz możliwość bezpiecznego udostępniania haseł między członkami rodziny. To doskonały wybór dla rodzin, które chcą wspólnie zarządzać swoimi danymi.

Promocja dla nowych klientów: przez pierwszy rok korzystania obowiązuje 50% zniżki – dzięki temu Plan Osobisty kosztuje tylko 2,05 EUR/miesiąc, a Plan Rodzina 4,36 EUR/miesiąc.

Menedżer haseł dla firm: Keeper Business

Dla firm Keeper Security oferuje plan Podstawowy Dla Firm, którego cena zaczyna się już od 10,00 EUR miesięcznie. Rozwiązanie to umożliwia administratorom zarządzanie hasłami w organizacji, wdrażanie zasad bezpieczeństwa i monitorowanie aktywności za pomocą konsoli administracyjnej. Funkcje takie jak kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), bezpieczne udostępnianie haseł oraz szczegółowe raporty audytowe zapewniają ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Keeper Business jest zgodny z normami FedRAMP, ISO 27001 i PCI DSS, co czyni go niezawodnym wyborem dla firm każdej wielkości.

Promocja dla nowych klientów: przez pierwszy rok korzystania obowiązuje 30% zniżki i plan Podstawowy Dla Firm można nabyć za jedyne 7,00 EUR miesięcznie.

Keeper Security kontra konkurencja

Reklama

Na rynku działa wielu dostawców menedżerów haseł. Poniższa tabela pokazuje, jak Keeper Security wypada na ich tle:

Funkcja Keeper Security 1Password NordPass Dashlane Bitwarden Szyfrowanie AES-256, zero-knowledge AES-256, klucz tajny XChaCha20 AES-256 AES-256 Automatyczne wypełnianie KeeperFill® (wysoka niezawodność) Dobre Średnie Dobre Średnie Monitorowanie ciemnej sieci BreachWatch® Watchtower Opcjonalne W standardzie Brak Wdrożenie w firmach Łatwe, RBAC, SSO/MFA Średnie, wymaga klucza Średnie Średnie Wymaga wiedzy technicznej Zgodność z normami FedRAMP, ISO 27001, PCI DSS SOC 2 Brak SOC 2 Brak

Keeper Security zdecydowanie wyróżnia się łatwością wdrożenia w firmach, unikalnym systemem monitorowania ciemnej sieci oraz zgodnością z najważniejszymi światowymi standardami bezpieczeństwa. To przewaga, która sprawia, że jest wybierany zarówno przez osoby prywatne, jak i duże organizacje.

Podsumowanie

Hasła od lat są najsłabszym punktem w codziennym korzystaniu z internetu. Keeper Security zamienia je w Twoją największą ochronę – unikalne, zaszyfrowane i zawsze dostępne. To narzędzie, które łączy bezpieczeństwo, wygodę i światowe doświadczenie. Ponad 4 miliony użytkowników już mu zaufało – czas, abyś i Ty zabezpieczył swoje cyfrowe życie.