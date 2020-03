1) Plague Inc. Oto gra, która właśnie została zakazana w Chinach. To prosta aplikacja, którą można ściągnąć na smartfony i komputery. Musimy w niej… stworzyć najbardziej śmiercionośnego wirusa, jaki zna świat. Naszej chorobie dodajemy kolejne cechy – jak odporność na zimno, łatwiejsze przenoszenie się między ludźmi itp. A punkty dostajemy za zarażanie kolejnych grup ludzi. Oczywiście świat nie pozostaje bezczynny – nasz komputerowy przeciwnik pracuje nad szczepionkami, a kolejne zarządzenia władz utrudniają rozprzestrzenianie się choroby

2) Seria Resident Evil. To fantastyczne gry akcji w klimacie grozy. Wirus, który zamienił ludzi w zombie, wydostał się z korporacji Umbrella, a w środek całej opowieści trafiają postaci, sterowane przez gracza. Dobra fabuła i świetny klimat sprawiają, że te gry koniecznie trzeba zainstalować

3) Bioshock. W tej grze sterujemy bohaterem, który musi zgłębić tajemnice podwodnej utopii, której mieszkańcy zamienili się w potwory i stracili poczytalność, mordując wszystko, co napotkają na swej drodze. Stało się tak poprzez nadużywanie cudownej substancji o nazwie ADAM, która pozwalała zmieniać kod genetyczny pacjenta. Osoby, poddane terapii tym „lekiem” uzyskiwały też nadnaturalne możliwości, jak choćby miotanie kulami ognia. Okazało się jednak, że substancja ta działała jak rak. Niszczył nie tylko ciało, ale i komórki, a jednocześnie była niezwykle silnie uzależniająca. Nasz bohater powoli odkrywa tajemnice miasta, biorąc udział w „podwodnej wojnie domowej”.

4) Days Gone to opowieść o motocykliście, byłym członku gangu motocyklowego, który musi przetrwać na terenach dawnego USA po tym, jak wirus zamienił większość populacji w krwiożercze zombie. Nasz bohater pracuje dla szefów ostatnich ludzkich schronień jako dostawca czy łowca nagród. Jednocześnie też poszukuje swojej żony, która zaginęła w noc wybuchu epidemii. W końcu odkrywa też, kto i jak, przez całkowity przypadek doprowadził do upadku świata.

5) The Last of us opowiada, a jakże, o USA, zniszczonych przez wybuch epidemii, spowodowanej zabójczym grzybem. Zamienia on ludzi w bezmyślne stwory zwane (jakże błyskotliwie) „Zarażonymi”. Resztki ludzkości kryją się w ruinach dawnych miast, w których wprowadzono stan wojenny i w których władze brutalnie rozprawiają się z każdym, kto łamie prawo. Nasz bohater – Joel – musi wyprowadzić z Bostonu małą dziewczynkę, Ellie i doprowadzić ją do kwatery głównej rebeliantów. Wierzą oni bowiem, że Ellie jest odporna na wirusa i chcą ją wykorzystać do wytworzenia antidotum.

6) Tom Clancy’s Division i Divivion 2 to sieciowe strzelanki dla wielu graczy. Pierwsza część toczy się w Nowym Jorku a druga w Waszyngtonie. Gracz jest agentem tajnej rządowej agencji, powołanej na wypadek poważnej katastrofy i upadku rządu. W pierwszej części musimy się z mierzyć z epidemią ospy, której wirus umieszczono na banknoty tuż przed świętami. W mieście wybucha panika, a uzbrojone gangi przejmują kontrolę nad ulicami miasta. Nasz bohater musi więc przywrócić porządek.

Z kolei w drugiej części gracz walczy o kontrolę nad Waszyngtonem, który też padł ofiarą plagi. Cechą charakterystyczną obu gier są fantastycznie oddane mapy miast. Każdy metr rzeczywistego centrum Waszyngtonu czy NYC został wiernie przeniesiony na ekran komputera, możemy się więc czuć jak na ulicach prawdziwych amerykańskich miast.