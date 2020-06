"Zdecydowaliśmy się przenieść premierę Cyberpunka 2077 z 17 września na 19 października" - czytamy w oświadczeniu na stronie CD Projektu. "Ci, którzy nas znają wiedzą, że nie wyślemy do sklepów gry, która nie jest gotowa. Wiemy, że taka decyzja, kosztować nas będzie wasze zaufanie, ale jest to najlepsza decyzja dla gry" - pisze dalej firma. "Naszym celem jest, by Cyberpunk 2077 był czymś, co zostanie z wami na lata. I wierzymy, że zrozumiecie, dlaczego zrobiliśmy, co zrobiliśmy" - twierdzi CD Projekt Red.

Firma zapewnia, że - zadania, przerywniki filmowe, "wszystko to, co Night City ma do zaoferowania" są gotowe, jednak wciąż do poprawienia zostały różnorakie błędy czy balans mechaniki gry. "Duży świat oznacza dużo rzeczy do poprawienia i ten czas spędzimy właśnie na tym" - pisze firma.