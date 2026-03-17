Czym jest zero rating?

Zero rating to praktyka operatorów telekomunikacyjnych, która polega na wyłączeniu określonych aplikacji lub usług z limitu transferu danych. W praktyce oznacza to, że korzystanie z wybranych serwisów – najczęściej platform streamingowych, mediów społecznościowych czy komunikatorów – nie jest wliczane do pakietu danych mobilnych abonenta.

Dla użytkowników brzmi to jak atrakcyjna oferta: możliwość nielimitowanego korzystania z ulubionych aplikacji bez obawy o wyczerpanie pakietu internetowego. Operatorzy z kolei traktowali zero rating jako sposób na wyróżnienie swojej oferty i przyciągnięcie klientów.

Dlaczego UKE zakazał zero ratingu?

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) uznał, że zero rating narusza zasadę neutralności sieci – fundamentalną zasadę funkcjonowania internetu, zgodnie z którą cały ruch w sieci powinien być traktowany równo, bez faworyzowania określonych usług czy treści.

Główne zarzuty wobec zero ratingu:

Naruszenie równego traktowania ruchu Wyróżniając wybrane aplikacje, operatorzy tworzyli nierówne warunki konkurencji. Serwisy objęte zero ratingiem zyskiwały znaczącą przewagę nad konkurencją – użytkownicy naturalnie wybierali aplikacje, które nie "zjadały" ich pakietu danych.

Ograniczenie wyboru konsumentów Choć pozornie zero rating zwiększał swobodę użytkowników, w rzeczywistości ograniczał ich wybór. Abonenci z małymi pakietami danych często rezygnowali z wypróbowania nowych, innowacyjnych usług, trzymając się wyłącznie aplikacji objętych programem.

Zagrożenie dla innowacyjności Małe startupy i nowe serwisy miały utrudniony start – bez możliwości zawarcia umów z operatorami (często kosztownych i dostępnych tylko dla dużych graczy) ich szanse na zdobycie użytkowników były znacznie mniejsze.

Tworzenie "dwóch internetu" Zero rating prowadził do sytuacji, w której użytkownicy mieli dostęp do "lepszego" (nielimitowanego) internetu dla wybranych aplikacji i "gorszego" (limitowanego) dla reszty. To podważało fundamentalną zasadę otwartości sieci.

Reakcja rynku

Decyzja UKE spotkała się z mieszanymi reakcjami. Operatorzy argumentowali, że zero rating był korzystny dla konsumentów i pozwalał na elastyczne dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Organizacje prosumenckie i eksperci od neutralności sieci z kolei witali decyzję jako krok w stronę ochrony otwartego internetu.

Po zakazie operatorzy musieli zmodyfikować swoje oferty – często zwiększając dostępne pakiety danych lub wprowadzając inne promocje. Pokazało to, że możliwe jest tworzenie atrakcyjnych ofert bez naruszania zasady neutralności sieci.

W skrócie - zero rating

Zakaz zero ratingu przez UKE był decyzją mającą na celu ochronę fundamentalnych zasad funkcjonowania internetu. Choć dla części użytkowników oznaczał utratę pozornie atrakcyjnych benefitów, w dłuższej perspektywie służy zachowaniu otwartego, konkurencyjnego i innowacyjnego ekosystemu internetowego w Polsce.