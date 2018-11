Ford - jak donosi "The Verge" - łączy siły z Walmartem, by stworzyć w Miami sieć autonomicznych samochodów, rozwożących zakupy. Firmy chcą sprawdzić nie tylko, jak będą radzić sobie samochody bez kierowców w metropolii, ale także jak klienci będą reagować, gdy zakupy przywiezie takie auto.

Jak to ma działać? Amerykanie kupią zakupy przez internet, a pracownicy Walmartu zapakują je do autonomicznego pojazdu, który potem wyruszy w drogę do celu. By jednak ograniczyć koszty, firmy chcą, by pojedyncze auto zawiozło zakupy do wielu klientów. Tak, jak to obecnie robią ludzcy kurierzy.