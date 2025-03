WebWave – kreator stron dla każdego

WebWave to polski kreator stron internetowych, który pozwala na samodzielne projektowanie witryn bez konieczności współpracy z programistami czy grafikami. Platforma oferuje trzy sposoby na stworzenie strony:

Za pomocą sztucznej inteligencji (AI) – najszybsza metoda, pozwalająca na wygenerowanie gotowej witryny w 3 minuty.

– najszybsza metoda, pozwalająca na wygenerowanie gotowej witryny w 3 minuty. Za pomocą szablonów – użytkownik może wybrać spośród ponad 100 darmowych szablonów i dostosować je do swoich potrzeb.

– użytkownik może wybrać spośród ponad 100 darmowych szablonów i dostosować je do swoich potrzeb. Od zera – dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad wyglądem i funkcjonalnością strony.

Jak działa generowanie strony przez AI?

Sztuczna inteligencja w WebWave umożliwia stworzenie strony na podstawie krótkiego opisu. Wystarczy podać:

nazwę firmy,

lokalizację,

branżę i oferowane usługi,

preferowany styl wizualny (np. elegancki, nowoczesny).

Na tej podstawie AI proponuje trzy wersje strony. Po wyborze jednej z nich system generuje gotową witrynę z dopasowanymi treściami, grafikami i układem.

Edycja i personalizacja strony

WebWave pozwala na pełną edycję strony. Można:

zmieniać układ elementów,

edytować treści,

dodawać nowe podstrony i sekcje,

modyfikować kolory i czcionki,

dostosować witrynę pod SEO.

Dodatkowo, WebWave oferuje narzędzia AI do generowania treści, w tym AI Writer do tworzenia tekstów i SEO Writer do optymalizacji pod wyszukiwarki.

Publikacja strony

Po zakończeniu edycji stronę można opublikować jednym kliknięciem. WebWave oferuje darmowy hosting z subdomeną, a dla bardziej zaawansowanych użytkowników możliwość podpięcia własnej domeny w ramach płatnych planów.

Wsparcie techniczne

WebWave oferuje użytkownikom pomoc techniczną w języku polskim. Support działa przez czat na żywo, mailowo, telefonicznie oraz w ramach darmowych konsultacji.

Tworzenie strony internetowej nigdy nie było tak proste. WebWave pozwala na szybkie i intuicyjne projektowanie witryn, a sztuczna inteligencja znacznie upraszcza proces. Każdy może stworzyć profesjonalnie wyglądającą stronę bez potrzeby angażowania specjalistów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, a nie na skomplikowanych aspektach technologicznych.

Rozwiązania dla MŚP

WebWave – to firma oferująca intuicyjny kreator stron internetowych. Dzięki rozwiązaniom WebWave MŚP z kompetencjami digital natives mogą samodzielnie stworzyć stronę internetową zgodną z wymogami SEO, bez kompromisów w zakresie designu, w przystępnej cenie. Ponad 10 lat obecności na polskim rynku zapewniło firmie pozycję lidera. Kreator stron www firmy dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rumuńskiej. Z WebWave korzysta ponad 910 000 użytkowników i ponad 16 500 klientów na całym świecie.

______________________________________________________

Monika Buchelt – Content Manager – w WebWave pracuje od 3 lat, zaczynała jako specjalistka do spraw marketingu. Obecnie wraz ze swoim zespołem zajmuje się tworzeniem jakościowych treści, które pomagają przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom stworzyć własną stronę i wykorzystać możliwości marketingu internetowego. Wykształcenie psychologiczne pozwala jej na lepsze rozumienie potrzeb odbiorców i skuteczne adaptowanie nowych technologii na co dzień i w biznesie.