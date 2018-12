Dlaczego to takie ważne? I na jakie konkretne korzyści się przekłada? – eksperci znają odpowiedzi na wszystkie te pytania.

PROBLEM

Stale zwiększająca się liczba osób mieszkających w miastach to duży problem. Z raportu ONZ wynika, że do 2050 roku blisko 70 proc. ludności przeniesie się do dużych aglomeracji. W praktyce oznacza to nie tylko problemy z infrastrukturą, korki, tłok, wzrost przestępczości i innych zagrożeń, łącznie ze zdezorganizowaniem życia. Ale też np. wzrost wydatków na utrzymanie miast.

Podczas gdy metropolie będą cierpieć na nadmiar mieszkańców, mniejsze miasta paradoksalnie będą się wyludniać. Do 2050 roku ludność niektórych z polskich miast zmniejszy się o połowę. W takiej sytuacji, by przyciągnąć inwestorów, miejsca pracy, a także mieszkańców miasta zaczną ze sobą konkurować.

W obu przypadkach rozwiązania "smart city" to jedna z najlepszych metod, by lepiej zarządzać organizmami miejskimi i lepiej zaspakajać potrzeby mieszkańców.

ROZWIĄZANIE

Już dziś, część samorządów zaczęła wdrażać konkretne rozwiązania. Jakie?

Co

Podstawą działań stały się Inteligentne Systemy Transportowe, czyli w skrócie ITS (od ang. Intelligent Transportation Systems), która pozwalają zarządzać ruchem ulicznym (usprawnienia na poziomie sygnalizacji świetlnej czy komunikacji miejskiej). Niewiele osób wie jednak, że są one też platformą integrującą rozwiązania dla: monitoringu miejskiego, w tym jakości powietrza, stref płatnego parkowania, zarządzania zasobami komunalnymi czy np. oświetlenia. Ale to nie wszystko.

Dlaczego już teraz warto zainwestować w Smart City? 82,5 mld euro to kwota w ramach unijnej polityki spójności zarezerwowana dla Polski. Samorządy mogą z niej skorzystać do 2020 roku. Warto uwzględnić fundusze UE przy tworzeniu planu rozwoju miasta na najbliższe lata.

W grę mogą wchodzić także zdalny: odczyt liczników wody i nadzór sieci wodociągowej, rezerwacja miejsc parkingowych, lokalizowanie osób i mienia, wypożyczalnie rowerów, ławki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych, digitalizacja archiwów i zbiorów bibliotecznych oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie stosowanych urządzeń miejskich, jak kosze na śmieci czy wiaty przystankowe.

– Smart City przestało być ideą, nowoczesne technologie coraz szerzej wkraczają do polskich miast – mówi Sebastian Grabowski, dyrektor IoT i Zaawansowanych Technologii w Orange Polska. – Zarządzanie organizmem miejskim z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i chmury obliczeniowej usprawnia funkcjonowanie miasta i przynosi realne oszczędności zarówno władzom samorządowym jak i mieszkańcom.

Od strony technologicznej Smart City to połączenie czterech procesów: automatyka, system, analiza i optymalizacja. To podstawowe narzędzia do tworzenia aglomeracji 2.0.

Po co

Eksperci, którzy od lat zajmują się smart city, wskazują na szereg dodatkowych korzyści. W myśl zasady, że inteligentna aglomeracja ma zapewniać nie tylko nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, ale też gwarantować czyste powietrze i kontakt z naturą, czyli podnosić jakość życia mieszkańców.

Ich zdaniem, kluczowe są:

Oszczędności, czyli rozsądna optymalizacja, oparta na twardych danych. Redukcja kosztów to także efekt bardziej wydajnego gospodarowania zasobami takimi jak woda czy prąd. Wyższy komfort życia. Rozwiązania smart pozwalają na integracją usług miejskich, w tym także dla statystycznego Kowalskiego. Jeśli chce jechać do centrum, to może łatwo sprawdzić, gdzie są wolne miejsca parkingowe albo jak ominąć korki.

Wzrost bezpieczeństwa. Monitoring miejski i rozwiązania do zarządzania kryzysowego zaalarmują odpowiednie służby o niepożądanych sytuacjach i przyspieszą ich reakcję.

Rozwój gospodarczy. Miasto dobrze skomunikowane, które odpowiada na potrzeby mieszkańców i turystów to idealne miejsce do rozwoju biznesu.

Przestrzeń ekologiczna. Usprawniając ruch w mieście zmniejszymy ilość wydobywających się spalin i emisję CO2.

Co do zasady, oferta Integrated Solutions skierowana jest do włodarzy miast (prezydentów, wójtów, burmistrzów) i osób odpowiedzialnych po stronie jednostek administracyjnych za rozwój regionów.

Kto

Piastów, Podkowa Leśna, Mysłowice, Giżycko, Mikołajki, Mrągowo, Ryn i Wrocław – to tylko niektóre samorządy, które już korzystają z rozwiązań smart city.

W Podkowie Leśnej działa energooszczędne oświetlenie uliczne wyposażonego w oprawy LED (wydatki na oświetlenie spadły o 52 proc.), monitoring miejski z inteligentnymi parkingami (dzięki pętlom indukcyjnym przekazuje informacje o liczbie wolnych miejsc) i zdalny odczyt wody (co godzinę, co pozwala szybciej zareagować na ewentualną awarię).

Dla porównania, w Mysłowicach do sieci podpięto np. pojemniki na śmieci – dają znać kiedy się zapełnią. To pierwsze wykorzystanie urządzeń działających w technologii CAT-M1 na potrzeby budowy Internetu Rzeczy w usługach komunalnych w Polsce!

Technologia CAT-M1 działa w oparciu o sieć mobilną 4G. Pozwala na przesyłanie danych między urządzeniami – czujnikami, miernikami i urządzeniami automatycznymi, a serwerami nimi zarządzającymi i może obsłużyć ich nawet milion na kilometr kwadratowy.

Nad rekomendacjami i wdrażaniem rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta pracują teraz także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tychy czy np. Wrocław.

We Wrocławiu miejskie autobusy będą wykorzystywały naraz kilka technologii geolokalizacji (w tym sieci urządzeń IoT, GPS, WiFi i niewielkich beaconów zamontowanych np. na latarniach ulicznych i wykorzystujących Bluetooth). Pozwoli to precyzyjnie określić ich położenie; i to w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dostosowana zostanie pod nie sygnalizacja świetlna, a czas przejazdu przez miasto komunikacją miejską wydatnie się skróci.

Dodatkowo (obok Advanced Bus Location) planowane są testy innej usługi Smart City – Density City Map. Ma ona pomóc lepiej zarządzać pracą służb miejskich w najbardziej zatłoczonych miejscach – głównie dzięki prezentacji na mapie zanonimizowanych i zagregowanych statystyk z sieci mobilnej (wykorzystywane będą w tym celu dane z sieci 2G i 3G; sposób ich gromadzenia i prezentacji zapewni prywatność użytkowników sieci).

Wiadomo już też, że Podkowa Leśna planuje m.in. montaż ławek zasilanych energią słoneczną (umożliwiają doładowanie smartfonu i skorzystanie z WiFi) i system Orange Smart Bike (nie potrzebuje stacji dokujących, dzięki zastosowaniu GPS, GSM i czujnikom ruchu można będzie rozpocząć i zakończyć jazdę w dowolnym miejscu). Wcześniej takie rowery uruchomiono w Olsztynie.

