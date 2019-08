Eksploracja człowieka nigdy się nie zatrzyma. Powinniśmy wyjść poza to, co widzimy teraz i spojrzeć w przyszłość, przechodząc od innowacji do wynalazków. Obserwujemy gwałtowne zmiany w życiu, pracy i społeczeństwie, ponieważ każda branża wykorzystuje sztuczną inteligencję, 5G, cloud computing i inne nowatorskie technologie - mówi Kevin Zhang z Huawei. Jak więc będzie wyglądało życie w przyszłości?

Według badań, w najbliższych latach 14 proc. ludzi na świecie będzie korzystać z robotów w domach. Wzrośnie też przemysłowe użycie tego typu maszyn. Na 10 tys. pracowników będzie przypadać 103 roboty.

Możemy też liczyć na szybki rozwój sztucznej inteligencji. tego rozwiązania mają ułatwić wejście w eksperymenty, sztukę i innowację, odblokowując ludzki twórczy potencjał. A.I rozwiąże też problemy z barierami językowymi i ułatwi kontakty między firmami a klientami. Zmiany czekają także ruch drogowy. Rozwój A.I oraz sieci 5G pozwoli na zbudowanie infrastruktury, która nie będzie się korkować. Do tego w ciągu najbliższych lat, aż 15 proc. samochodów będzie w stanie wymieniać informacje z otoczeniem i innymi pojazdami, znacznie zmniejszając ryzyko wypadków.

Według ekspertów Huawei zmieni się też sposób szukania informacji w sieci. Urządzenia zaczną przewidywać, czego możemy szukać i same przedstawią nam informacje. Do tego, dzięki nowym sposobom kontaktów z komputerami czy robotami, nie trzeba będzie już wstukiwać wyszukiwanych danych samemu do komputera.