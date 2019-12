Na sprzedaż produktów przedstawiających nazistowski obóz zagłady zwróciło uwagę oficjalne konto twitterowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W niedzielę Miejsce Pamięci Auschwitz zamieściło wpis ze zdjęciami produktów sprzedawanych przez użytkownika "Fcheng": ozdób choinkowych i otwieracza do butelek z grafikami ogrodzenia z drutem kolczastym między budynkami obozu oraz ceglanej strażnicy i prowadzących do niej torów kolejowych. Zdjęcia podpisane były: "Krakow, Poland". W opisach produktów znalazły się ponadto frazy sugerujące, że mają to być pamiątki z krakowskiego Kazimierza.

Prowadzący konto Miejsca Pamięci wezwali Amazona do usunięcia "niepokojących i obraźliwych" produktów z platformy.

Również w niedzielę na profilu pojawiła się wiadomość o innym sprzedawcy wykorzystującym w swoich towarach zdjęcia obozu koncentracyjnego. Na sprzedaż za pośrednictwem Amazona wystawiona została podkładka pod myszkę komputerową z przedstawieniem ogrodzenia i drewnianej stróżówki. Produkt reklamowano frazą "Massacre Auschwitcz Birkenau Jewish Death".

Miejsce Pamięci Auschwitz wskazało ponadto na inną ozdobę świąteczną - w tym przypadku z wagonem, którym transportowano Żydów do obozu zagłady.

W poniedziałek prowadzący konto potwierdzili, że Amazon usunął z platformy wszystkie wskazane produkty. Podziękowali również za reakcje użytkowników mediów społecznościowych, którzy nagłośnili sprawę.

"Wszyscy sprzedawcy muszą przestrzegać standardów i wytycznych dot. sprzedaży za pośrednictwem Amazon, w przeciwnym razie podlegają odpowiednim sankcjom, w tym usunięciu konta. Produkt, o którym mowa, nie jest już dostępny na naszych stronach" - wskazała przedstawicielka amerykańskiego koncernu w przesłanym PAP oświadczeniu.

Amazon przekazał, że produkty ze zdjęciami obozu znalazły się w sklepie internetowym w wyniku dodania ich przez sprzedawcę. Firma odmówiła zarazem ujawniania szczegółowych warunków współpracy.

Konta społecznościowe Miejsca Pamięci Auschwitz na Twitterze Facebooku i Instagramie obserwuje już przeszło milion osób. Są to oficjalne profile związane z miejscem pamięci i muzeum byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.