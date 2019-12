Zarzuty dotyczą m.in. wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania platformy (w tym dotyczące tzw. algorytmu trafności) niedostępnych dla innych sprzedawców.

Ponadto - według UOKiK - niektóre funkcje sprzedażowe i promocyjne były dostępne tylko dla oficjalnego sklepu Allegro, a dla innych oferentów nie.

UOKiK przeprowadził przeszukanie w siedzibie firmy.

Oficjalny Sklep Allegro, który jest przedmiotem zainteresowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), odpowiada za mniej niż 1% sprzedaży na całej platformie i przede wszystkim uzupełnia luki w ofertach sprzedawców, podało Allegro w odpowiedzi na postępowanie Urzędu.

"Od 20 lat Allegro odgrywa kluczową rolę w budowaniu polskiej gospodarki. Określane jako unikalny w skali europejskiej polski 'jednorożec' pomaga polskim małym i średnim firmom docierać do klientów z całego kraju i rozwijać działalność. Przez ostatnie lata, zmieniliśmy się z serwisu aukcyjnego w prężnie działającą platformę handlową, opierającą się prawie w całości na niezależnych sprzedawcach. W 2019 roku wystawili oni na Allegro 40 mln nowych ofert (w sumie jest ich ponad 130 mln), znacząco zwiększając swoją sprzedaż w sieci. Oficjalny Sklep Allegro, który jest przedmiotem zainteresowania UOKiK, odpowiada za mniej niż 1% sprzedaży na całej platformie i przede wszystkim uzupełnia luki w ofertach sprzedawców, na przykład podczas szczytów zakupowych" - czytamy w komunikacie.

"Traktujemy zgodność z przepisami bardzo poważnie, zwłaszcza, że w pełni wspieramy cele UOKiK w zakresie ochrony praw konsumentów i ochrony uczciwej konkurencji. Jesteśmy polską firmą, z dumą wspierającą rozwój cyfrowej gospodarki i jesteśmy przekonani, że obecne postępowanie potwierdzi wysokie standardy jakimi się kierujemy w tym zakresie" - podkreślono w informacji.

Ekosystem Allegro umożliwia każdej firmie handlowej łatwe wejście na rynek bez żadnych barier, umożliwiając konkurowanie na równych warunkach. Dzięki temu polscy konsumenci korzystający z Allegro mają praktycznie nieograniczony wybór produktów w najlepszych cenach, czyli najlepsze doświadczenie zakupowe - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

Polskie firmy handlowe doświadczają codziennie gigantycznej presji ze strony europejskich i globalnych konkurentów. Allegro jest platformą, która pomaga im efektywnie stawiać czoła konkurencji z wykorzystaniem całego systemu usług i narzędzi wspierających sprzedaż. Kluczowym elementem tego systemu jest program Allegro Smart! Od startu w sierpniu 2018 roku sprzedawcy, których oferty są nim objęte, odnotowali 37% wzrost liczby transakcji. Z kolei klienci zaoszczędzili ponad 250 mln zł na kosztach przesyłek, stwierdzono w informacji.

Każdego tygodnia na Allegro rejestruje się i rozpoczyna sprzedaż 500 nowych kont firmowych, dzięki czemu liczba firm sprzedających na Allegro - głównie małych i średnich polskich przedsiębiorstw - wzrosła do ponad 140 tys. To najlepszy dowód zaufania dla nas oraz potwierdzenie, że łatwo jest rozpocząć sprzedaż na naszej platformie, docierając z ofertą do blisko 18 mln polskich klientów w każdym miesiącu - natychmiast i bez żadnej bariery wejścia - dodał prezes Allegro.

Wspierając wzrost sprzedawców, Allegro inwestuje znaczne środki w pozyskanie ruchu z różnych kanałów, finansowanie dostaw dla sprzedawców i klientów, rozwój platformy technologicznej w celu zwiększenia konwersji, w rozwiązania mobilne, aby klienci mogli kupować w dowolnym czasie i miejscu, zaznaczono także.

"Allegro często pokrywa koszty płatności za transakcje i rozwija usługi i produkty finansowe, takie jak raty, leasing, czy odroczone płatności - wszystko dla uatrakcyjnienia ofert sprzedawców. Allegro stworzyło także system reklamowy, który firmy mogą dowolnie wykorzystywać do zwiększania swojej sprzedaży. Dodatkowo do dyspozycji sprzedawców są wynegocjowane przez Allegro korzystne ramowe umowy logistyczne, pozwalające dostarczać klientom towary szybko i w przewidywalny sposób" - stwierdzono także.