Premier zaznaczył, że dostęp do pornografii w internecie jest tematem niełatwym do praktycznego zaadresowania. To nie znaczy jednak – przekonywał – że problem ten nie powinien zostać rozwiązany. Przeciwnie – musimy znaleźć odpowiednie mechanizmy, które będą blokowały dostęp do treści porno dla dzieci i młodzieży - powiedział Morawiecki. Przekonywał również, jak ważne jest życie psychiczne i emocjonalne dzieci, ich stabilność emocjonalna i dojrzałość w odniesieniu do spraw dotyczących seksualności.

Jego zdaniem dzieci i młodzież są coraz częściej zagrożone z powodu zmian w dostępie do informacji. Coraz częściej w coraz młodszym wieku jest (wśród dzieci – PAP) dostępność do smartfona, internetu, a to z kolei powoduje, że dostęp do treści pornograficznych jest poza kontrolą - zauważył premier. Dlatego – wskazał – musimy wprowadzić mechanizmy, które w skuteczny sposób będą blokowały dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży i będą weryfikowały osoby, które korzystają z różnych materiałów pornograficznych.