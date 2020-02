Portal CNet przygotował poradnik,, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje konta. Eksperci radzą, by zapomnieć o haśle, w którym zawarto imię zwierzaka czy członków rodziny, datę urodzin, czy jakiekolwiek informacje, które można łatwo odgadnąć po wizycie na naszych portalach społecznościowych. Hasło powinno być też odpowiednio długie - osiem znaków to podstawa. CNet radzi, by stanowiło ono zbitkę przynajmniej trzech dowolnych słów.

Należy też zapomnieć o tym, by używać jednego hasła do wszystkich naszych sieciowych usług. Jeśli bowiem hakerzy włamią się do jednej z nich, będą mieli dostęp do wszystkich naszych sieciowych zasobów. Zdaniem CNet, samo dodawanie liczby czy słowa do naszego typowego hasła też wiele nie zmieni. Do tego warto też stosować dwuetapową weryfikację, czyli kod przysyłany choćby na aplikację w telefonie, po któego wpisaniu dostaniemy się do naszych kont.

Jeśli jednak hasło ma być skomplikowane i długie, to jak je zapamiętać? Z pomocą mogą przyjść menedżery haseł (i nie, nie chodzi tu o te wbudowane w przeglądarkę), które albo dołączone są do programów antywirusowych, albo są osobnymi usługami. Nie dość, że przechowują one nasze informacje w bezpiecznym miejscu, to jeszcze same potrafią generować hasła do nowych usług.

Można też hasło zapisać... ale nie przyklejać na karteczce przy komputerze, czy w polu widzenia kamery internetowej. CNet radzi, by zamknąć je na klucz w szufladzie biurka i nie wspominać nikomu, gdzie ta kartka jest.