Facebook zapowiadał zmiany od kilku miesięcy. Teraz pierwsi użytkownicy mogą już z nowej strony korzystać. Trzeba tylko pamiętać, że to wersja próbna i nie wszystko może działać tak, jak powinno.

Gdy wejdziemy na portal, od razu otwiera się okienko, w którym jesteśmy pytani, czy chcemy skorzystać z wersji testowej. Co się zmieniło? Przede wszystkim powiększono czcionkę i ikonki. Do tego zmieniono układ. Część pól usunięto, inne powiększono. Zniknął choćby niebieski pasek na górze - znajdziemy tam tylko pięć ikonek. Prowadzą one do strony głównej, filmów, marketplace'u, grup i gier. Wersja przeglądarkowa ma bowiem bardziej przypominać wygląd portalu w aplikacji mobilnej. Zwiększono także integrację z Messengerem. Po prawej stronie mamy pełną listę naszych znajomych, pojawiają się też ikonki grup i ludzi, z którymi ostatnio rozmawialiśmy. W prawym górnym rogu znajdziemy też informacje o urodzinach naszych znajomych.

Jak to działa? Faktycznie, zgodnie z zapowiedziami programistów, jest szybciej - choć moim zdaniem wyświetla się więcej reklam w "newsfeed". Sama strona jest bardziej czytelna, zniknęły bowiem pola "zaśmiecające" wygląd, z których rzadko się korzystało. To jednak dopiero początek zmian - na pełną wersję nowej odsłony Facebooka jeszcze poczekamy.