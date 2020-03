Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi sprzęt do pracy, powinniśmy więc dostać służbowy komputer z zainstalowanymi wszystkimi niezbędnymi programami, jak antywirusy. Warto jednak pamiętać, że jeśli nasz laptop zostanie zawirusowany, to cyberprzestępcy mogą dostać się do firmowych zasobów. Jak więc zadbać o bezpieczeństwo

1) Uważać na wszystkie podejrzane maile z fakturami czy specjalnymi ofertami (zwłaszcza z załącznikami w postaci plików .rar czy .zip)

2) Uważać na wszystkie podejrzane strony.

3) Zawsze instalować uaktualnienia Windowsa, programu antywirusowego i innych aplikacji, z których korzystamy

4) Nie korzystać z publicznych sieci WiFI, jak te w kawiarniach czy np osiedlowy hotspot.

5) Trzeba też pamiętać, że instalowanie pirackich wersji oprogramowania, czy trzymanie na służbowym komputerze pirackich plików oznaczać może nie tylko konsekwencje prawne, ale i służbowe

6) Jeśli mieszkamy z współlokatorami, to trzeba chronić firmowe zasoby także przed nimi - np nie zostawiać na długo komputera z odblokowanym pulpitem

7) Wszystkie prywatne działania - zakupy itp. lepiej zostawić na czas po pracy i skorzystać z prywatnego komputera.