"Wraz ze wzrostem zachorowań w Europie ceny maseczek ochronnych i żeli antybakteryjnych na internetowych platformach sprzedażowych poszybowały w górę. Wiele z nich jest niewiadomego pochodzenia. Właśnie dlatego Mateusz Morawiecki zdecydował ukrócić ten proceder" - czytamy na stronie Kancelarii Premiera. Taką decyzję umożliwiła premierowi nowa specustawa o walce z koronawirusem.

Na OLX i Allegro premier nałożył trzy decyzje - po pierwsze zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży, po drugie zakaz tworzenia nowych ofert, a także nakaz wpisania do regulaminów tych towarów, jako produktów zabronionych do wystawienia.

W Polsce potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca, tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.