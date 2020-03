Branża technologiczna jest bardziej niezbędna niż kiedykolwiek - powiedział dyrektor zarządzający Intela- pisze portal crn.pl . Zdaniem amerykańskiego biznesmena, IT zapewnia infrastrukturę i usługi tym, którzy podczas epidemii muszą pracować zdalnie. Do tego Swan twierdzi, że całkowicie zmieni się sposób pracy na świecie, bo jest to okres "historycznego wdrożenia pracy zdalnej i cyfrowego dostępu do usług"