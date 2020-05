Rakuten dostępny jest w formie aplikacji na telefony, w przeglądarce czy w systemach Smart TV - piloty niektórych telewizorów, jak np Samsung QLED mają nawet specjalny przycisk do szybkiego uruchomienia serwisu. By stworzyć konto wystarczy wejść na rakuten.tv/pl, kliknąć na "zarejestruj się", następnie podać maila i hasło. Ze względów na bezpieczeństwo w sieci, lepiej wybrać nowy adres email i hasło, którego do tej pory nie użyliśmy w żadnym serwisie. Potem już można się zalogować.

Interfejs usługi jest prosty i nie różni się wiele od konkurencyjnych usług. W wersji na TV - w porównaniu do przeglądarkowej mamy też specjalną grupę filmów 4K, by w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych telewizorów. W przeciwieństwie do Netflixa czy HBO GO, tu nie płącimy abonamentu. Rakuten pozwala nam bowiem wypożyczyć lub kupić pojedyncze filmy. Ceny? Filmy kosztują od kilku do 55 złotych. Można też je wypożyczyć. Niestety nie wszystkie pozycje mają taką możliwość. Co ciekawe, nie da się wypożyczyć nie tylko nowości, ale nawet niektórych starszych filmów.

Jeśli chodzi o jakość obrazu, to w 4K, upscalowanym do 8K na Q950R, wygląda to naprawdę dobrze. Tu Rakuten nie ustępuje konkurencji. Oglądając "Batman: Początek" nie miałem najmniejszych zastrzeżeń do kontrastu, nasycenia kolorów itp. Wszystko wyglądało tak, gdyby oglądać film z płyty UHD. Oczywiście wszystkie filmy mają polskie napisy lub wersję z lektorem. Wygląda dobrze? Niestety Rakuten ma poważną wadę - to jakość dźwięku. Dostępne jest tylko Dolby Digital 5.1 - nie ma mowy o DTS:X czy Dolby Atmos. Szkoda, bo to mocna kastracja wielu filmów. Tu Apple TV wygrywa w cuglach.

Podsumowując: Rakuten to interesująca, konkurencyjna propozycja dla serwisów VOD jak Apple TV czy Google Play. Oferuje bardzo dobrą jakość obrazu i konkurencyjne ceny. Niestety posiadacze dobrych soundbarów czy zestawów kina domowego, któzy chcą w pełni wykorzystać swój system audio poczują się rozczarowani jakością oferowanego dźwięku.