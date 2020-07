Prankster to po prostu internetowy dowcipniś.

Pranksterzy robią żarty (czyli pranki) celebrytom lub przypadkowym przychodniom, bardzo często uciekają się do prowokacji. Na ulicy lub w domowym zaciszu udają kogoś innego, przebierają się za superbohaterów, niekiedy posuwają się do estetyki szoku, na przykład wbiegając nago na boisko w trakcie meczu. Przez to nierzadko miewają również zatargi z policją lub innymi służbami porządkowymi.

Jedno jest niezmienne - efekty swoich pranków dowcipnisie upubliczniają w internecie, z reguły na YouTube, Facebooku i innych mediach społecznościowych.

Prankstrerzy nie tylko wkręcają celebrytów, ale i sami bywają celebrytami, ci najpopularniejsi mają całe armie fanów, liczonych niekiedy nawet w milionach. Co za tym idzie, najlepsi pranksterzy zarabiają niebotyczne pieniądze, porównywane z dochodami gwiazd kina czy muzyki. Błaznowanie popłaca, nawet jeśli niekiedy kończy się grzywną.

Najbardziej znanym polskim pranksterem jest Sylwester Wardęga.