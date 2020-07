Jak pisze "Polsat News" osoba posługująca się zmienionym wizerunkiem postaci z bajki zachęca nieletnich do wykonywania niebezpiecznych zadań. Te z czasem stają się coraz trudniejsze, mogą nawet zagrażać życiu.

Nowy niebezpieczny "łańcuszek" pojawił się dotychczas na WhatsAppie, Instagramie i TikToku. Z kont z wizerunkiem postaci z kreskówki do dzieci i młodzieży wysyłane są losowo prośby o kontakt. Jeśli osoba zaakceptuje prośbę, wiadomość z listą zadań do wykonania trafia do skrzynki pocztowej.