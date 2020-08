Jak podała Komisja, w ramach tej inicjatywy opublikowano nową serię infografik, które zawierają krótkie wyjaśnienia, dlaczego teorie spiskowe są niebezpieczne - zwłaszcza w czasach kryzysu - jak je zidentyfikować, i jak im skutecznie przeciwdziałać wykorzystując fakty. Komisja uważa, że obecna sytuacja związana z pandemią stworzyła szczególnie podatny grunt pod treści, które "podważają naukę i fakty za pomocą zgubnych teorii na temat tego, skąd mógł powstać wirus i kto ponosi winę za jego rozprzestrzeniania się".

W opinii unijnych urzędników, kryzys związany z pandemią spowodował również wzrost poziomu mowy nienawiści w internecie oraz ataków rasistowskich i antysemickich. "Dezinformacja i teorie spiskowe szkodzą zdrowiu naszych demokracji - zostało to bardzo wyraźnie wyjaśnione w kontekście globalnej pandemii. Obywatele muszą być wyposażeni w przydatne narzędzia do ich rozpoznawania i obalania. Aby wspierać obywateli, instytucje publiczne muszą współpracować z platformami cyfrowymi, specjalistami od mediów, weryfikatorami faktów i badaczami, jak to czynią Komisja Europejska i UNESCO" - powiedziała Viera Jourova, wiceprzewodnicząca KE ds. wartości.

Nowe infografiki są dostępne na stronie internetowej Komisji oraz w mediach społecznościowych za pośrednictwem hasztagu #ThinkBeforeSharing.