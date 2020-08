Resort zwraca uwagę, że sexting jest zjawiskiem, na które narażone są przede wszystkim nastolatki. Termin powstał z połączenia słów "sex" i "texting", początkowo odnosił się jedynie do wysyłania erotycznych wiadomości SMS. Rozwój technologii sprawił, że został rozszerzony o komunikatory, aplikacje i inne internetowe narzędzia. Jego skala rośnie – alarmuje MC.

"Wyobraźmy sobie, że zostawiamy dziecko samo na stadionie piłkarskim, na dworcu, lotnisku, koncercie. W tłumie nieznajomych osób. Nie do pomyślenia, prawda? Tymczasem każda minuta w internecie jest właśnie takim wejściem w tłum. Tłum przede wszystkim obcych ludzi. W różnym wieku. O różnych zamiarach. Zagrożenia, przed którymi staramy się uchronić swoje dzieci, nie znikają po zamknięciu drzwi do domu. Wchodzą do niego przez smartfon, tablet, komputer. Nasze dziecko może zaginąć w swoim własnym pokoju. Musimy o tym pamiętać. Musimy postarać się poznać te zagrożenia i nauczyć się im zapobiegać" – powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK od ponad roku realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną "Nie zagub dziecka w sieci". Webinarium dotyczące sextingu odbędzie się we wtorek 25 sierpnia o godz. 20.00. Wezmą w nim udział ambasador kampanii "Nie zagub dziecka w sieci" Tomasz Rożek i prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, a także Anna Kwaśnik z NASK. Dołączyć do wydarzenia można na stronie https://www.facebook.com/events/s/ryzykowne-zachowania-dzieci-w-/1481533578696913/.

"Rodzice odgrywają kluczową rolę w ochronie dzieci i młodzieży przed różnymi zagrożeniami, w tym tymi internetowymi. Jak się zachować, jeśli Wasze dziecko jest ofiarą sextingu, rozmawiać czy karać? Na te i inne pytanie odpowiemy w trakcie jutrzejszego spotkania" – zapowiada MC.(