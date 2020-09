Patotreści to publikowane w internecie wulgarne filmy lub transmisje online. Prezentują one najczęściej zachowania uznawane za szkodliwe i destrukcyjne, takie jak np. upijanie się do nieprzytomności, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną, poniżanie i lekceważenie innych, czy też okrucieństwo wobec zwierząt. Patotreści - podkreśla MC - w oczywisty sposób przekraczają normy społeczne, prawne, moralne, a wreszcie etyczne i estetyczne.

Reklama

Jak zauważa resort cyfryzacji w komunikacie, dla dorosłych treści te są jednoznacznie szkodliwe. Ale dzieci i młodzież często traktują je jako dobrą zabawę i rozrywkę. "Tego rodzaju przekazy wpisują się bowiem w typową dla nastoletniego wieku potrzebę eksperymentowania i podejmowania ryzykownych zachowań, dlatego właśnie patostreamy są tak niebezpieczne" - czytamy.

MC przywołuje również badanie NASK "Rodzice nastolatków 3.0", w którym 23,4 proc. nastolatków potwierdziło, że ogląda patotreści, ale tylko 11,8 proc. rodziców przyznało się do świadomości, że ich dzieci mają dostęp do takich treści. Natomiast - cytuje MC - "z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że skala tego problemu jest duża i powinna budzić niepokój rodziców, nauczycieli i wychowawców. 84 proc. badanej młodzieży w wieku 13–15 lat przyznaje, że słyszało o patotreściach, a 37 proc. deklaruje, że ogląda takie materiały. Niemal co drugi nastolatek - 43 proc. - ma kontakt z patotreściami przynajmniej raz w tygodniu".

Wśród powodów, dla których młodzież sięga po patotreści, według badania, są głównie: ciekawość, nuda i chęć bycia "na czasie". Jednocześnie 87 proc. odbiorców tych treści uważa, że są one szkodliwe, a 82 proc. – że powinny być zakazane w internecie. Co trzeci badany natomiast uważa, że patotreści "pokazują prawdziwe życie". MC wskazuje również, że "oglądanie przemocowych treści w sieci nie pozostaje bez wpływu na kształtującą się psychikę młodego człowieka". I apeluje o opiekę nad dziećmi nie tylko w świecie realnym, ale również tym wirtualnym. Informacje o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci można znaleźć na stronie kampanii MC „Nie zagub dziecka w sieci” – www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

W przypadku patostreamów i innych szkodliwych treści online wsparcie można znaleźć np. u specjalistów Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach Bezpieczeństwa w Sieci (800 100 100), (https://800100100.pl/) prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Wszystkie nielegalne działania można i warto zgłaszać także do Dyżurnet.pl (https://dyzurnet.pl/).