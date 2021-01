Według Niebezpiecznika ruszył nowy atak na polskich internautów. Przestępcy rozsyłają SMS-ami fejkowe linki do fałszywych aplikacji, udających appkę Inpostu. Jeśli się ją zainstaluje, to hakerzy mogą dostać się do naszego smartfona z Androidem. Będą mieli więc dostęp do naszych zdjęć, maili, SMSów czy aplikacji.

