Według najnowszych danych telemetrycznych Bitdefender Antispam Lab oszukańcze e-maile dotarły począwszy od kwietnia do 200 tysięcy osób. Niemal 50 proc. ataków pochodziło z Holandii, 25 proc. z USA i 23 proc. z Niemiec. Oszuści podszywają się pod koncern farmaceutyczny Pfizer i zapraszają odbiorców wiadomości do udziału w ankiecie dotyczącej darmowych szczepionek. Promują ankietę jako anonimową, bezpłatną, a dodatkowo kuszą nagrodą w wysokości 100 dolarów. Adresaci, którzy połkną haczyk i klikną przycisk „Start Survey Now’ („Wypełnij ankietę teraz”) zostają przekierowani do podejrzanego adresu URL wczytującego natychmiast mechanizm Captcha. Niezależnie od tego, czy użytkownicy weryfikują swoją tożsamość, są przekierowywani na stronę ankiety.

Oszuści obiecują prezenty

Wiele marek zachęca konsumentów do wypełnienia ankiety w celu uzyskania niewielkich nagród lub rabatów przy kolejnym zakupie. Jednak większość bezpłatnych produktów lub nagród ma bardzo niewielką wartość. W tym przypadku oszuści wykorzystują szum wokół ogólnokrajowych kampanii szczepień, aby zbierać informacje o użytkownikach i zarabiać pieniądze. W zamian za wypełnienie fałszywej ankiety ofiary rzekomo otrzymują bezpłatną nagrodę, ale są jednocześnie proszone o uiszczenie symbolicznej opłaty na pokrycie kosztów wysyłki. Oszuści często wykorzystują różne sztuczki ankietowe, aby zdobyć zaufanie użytkowników, w tym podszywając się pod legalne firmy. Bitdefender Antispam Lab wykrył również oszustwa reklamowe podszywające się pod popularne firmy, takie jak Lowes, eBay, SamsClub czy IKEA.

Jak odróżnić prawdziwą ankietę od fałszywej?

Oszustwa ankietowe to kreatywny sposób na kradzież danych osobowych i finansowych od osób fizycznych. Naciągacze oferują nagrody i zachęcają potencjalne ofiary do szybkiego działania, informując o tym, że zostało niewiele czasu na wypełnienie ankiety. Prawdziwe ankiety nie mają przypisanego limitu czasu na ich uzupełnienie, nie zawierają też próśb o podanie numeru karty kredytowej lub konta bankowego.

Nie ma wątpliwości, że oszuści będą nadal wykorzystywać zainteresowanie związane ze szczepieniami i bombardować skrzynki pocztowe ograniczonymi w czasie ankietami na temat szczepionek Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.