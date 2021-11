Firma Check Point® Software Technologies Ltd. ogłosiła, że rozszerza w Polsce swoje rozwiązania bezpieczeństwa mobilnego za sprawą integracji Check Point Harmony Mobile i wbudowanej platformy bezpieczeństwa Samsunga (Samsung Knox). Dzięki niej Check Point Harmony Mobile zwiększy kompleksowe funkcje bezpieczeństwa Samsung Knox, pozwalając na ochronę polskich przedsiębiorstw przed wyrafinowanymi cyberatakami. Wykorzystując technologie sztucznej inteligencji (AI) i analizę operacji dokonywanych na urządzeniu, Check Point Harmony Mobile oferuje zaawansowaną ochronę we wszystkich wektorach mobilnych.

Przejście na masową pracę zdalną podczas pandemii COVID-19 radykalnie rozszerzyło obszar ataków mobilnych. Wraz z przejściem organizacji do hybrydowego środowiska pracy, bezpieczeństwo mobilne powinno być ich najwyższym priorytetem. Obecnie 97% organizacji stoi w obliczu zagrożeń mobilnych z kilku wektorów ataków. Jednocześnie przewiduje się, że do 2024 roku 60% pracowników będzie pracowało w formie zdalnej - powiedział Wojciech Głażewski, country manager Check Point Software. Cieszymy się, że możemy współpracować z Samsungiem, aby dostarczać kompleksowe funkcje bezpieczeństwa mobilnego i chronić polskie przedsiębiorstwa we wszystkich mobilnych wektorach przed wyrafinowanymi cyberatakami - dodał

Stanowisko Samsung Polska

Knox to platforma zbudowana z zestawu inteligentnych usług, które pomogą skonfigurować, zarządzać i zabezpieczać urządzenia mobilne. Samsung od wielu lat nieustannie rozwija platformę Knox, będącą wiodącym ekosystemem bezpieczeństwa mobilnego, któremu zaufały rządy, globalne przedsiębiorstwa korporacyjne i ponad 15 000 innych firm na całym świecie. Samsung Knox został również doceniony przez wiele międzynarodowych agencji certyfikujących, zarówno rządowych, jak i niezależnych, z najwyższymi ocenami pod względem bezpieczeństwa. Misją Samsung Knox i Check Point Harmony jest zapewnienie kompletnego rozwiązania end-to-end dla strategii bezpieczeństwa mobilnego - zauważyła Magdalena Bartoszewicz Dyrektor IM B2B w Samsung Polska

Check Point Harmony Mobile to wiodące na rynku rozwiązanie typu Mobile Threat Defense. Zapewnia bezpieczeństwo danych firmowych, w tym aplikacji, sieci i systemów operacyjnych (OS), zabezpieczając urządzenia mobilne pracowników przed wszystkimi wektorami ataków. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby zmniejszyć obciążenie administratorów i ułatwić przyjęcie przez samych użytkowników. Check Point Harmony Mobile bezproblemowo dopasowuje się do istniejących środowisk mobilnych, zapewnia szybkie wdrożenie oraz skalowanie, a także chroni urządzenia bez wpływu na doświadczenie (UX) i prywatność użytkowników.